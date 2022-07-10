ВСУ обстреляли ДНР из «Ураганов» и «Градов»

Предстаительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле со стороны ВСУ из РСЗО «Ураган» и «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

По данным представительства, по два реактивных снаряда системы «Ураган» было выпущено по поселкам Пантелеймоновка и Михайловка, расположенным к северу от Донецка. Еще пять ракет РСЗО «Град» попали в поселок Гольмовка на севере Горловки.

Кроме того, по Пантелеймоновке также было сделано шесть выстрелов из гаубиц калибра 155 миллиметра.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли обстреляли Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) четырьмя ракетами, выпущенными из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

