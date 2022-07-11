«Аэрофлот» начнет летать в Китай

«Аэрофлот» начнет летать в Чэнду из Москвы один раз в неделю с 22 июля

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 22 июля планирует начать выполнять регулярные рейсы в китайский город Чэнду. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 из подмосковного аэропорта Шереметьево один раз в неделю, по пятницам: вылет в 13:30, прилет в 02:05 следующего дня. Обратные перелеты заявлены по субботам: время отправления 03:35, прибытие в 07:10.

Ранее в июле посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что массовый туризм в Китае к 2023 году не возобновится. По его мнению, это невозможно из-за режима «нулевой терпимости» к коронавирусу, введенного в республике, что накладывает строгие ограничения на путешественников и самих граждан.

В мае Китай закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing российских авиакомпаний. Сообщалось, что республика отказалась принимать лайнеры без подтверждения об их официальном снятии регистрации за рубежом.