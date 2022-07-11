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В России оценили возобновление туризма в крупнейшей азиатской стране

Посол России в КНР Денисов: массовые поездки россиян в Китай в 2023 году маловероятны

Фото: Melissa / Unsplash

Посол России в КНР Андрей Денисов считает, что массовый туризм в Китае к 2023 году не возобновится. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По мнению посла, поездки россиян в крупнейшую азиатскую страну в 2023 году маловероятны. Так, из-за режима «нулевой терпимости» в Китае исключены любые послабления коронавирусных ограничений, которые, по словам Денисова, возможны лишь при «возобладании тенденции к снижению заболеваемости во всем мире».

Он также объяснил, что китайские вакцины хорошо работают против дельты и близких вирусов, но не против омикрона, который и вызвал недавнюю вспышку заражений в Шанхае. «Ожидать какого-то массового заезда — туристов, людей в гости, для посещения родственников — я бы не стал», — оценил Денисов.

Посол рассказал, что пока диппредставительству удалось договориться о возобновлении студенческого обмена: учиться в Китай впервые за два с половиной года приехали 300 человек, ожидают въезда еще 800 студентов. Кроме того, в азиатскую страну отправляются российские специалисты на некоторые объекты сотрудничества.

В мае сообщалось, что Китай занял четвертое место в списке самых желанных стран для путешествий среди россиян. Лидером рейтинга стала Италия, следом шли Турция и Франция.

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Дарья Рыбак
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