«Известия» выяснили, что российские банки начали закупать китайские банкоматы

Российские банки перейдут на китайские банкоматы после ухода американских компаний с рынка, выяснили «Известия». Устройства производства КНР уже закупили Ак Барс Банк и Почта Банк, а ВТБ, УБРиР и «Зенит» рассматривают такую возможность. Китайское оборудование не уступает по качеству американскому, и потребитель вряд ли заметит разницу, считают эксперты.

В «Ак Барс» рассказали, что организовали конкурс на поставку банкоматов — победителем стала компания GRG из Китая, и первые устройства появятся в сети уже в сентябре. ВТБ заявил, что тестирует устройства самообслуживания от разных поставщиков, в том числе из Китая. В 2022 году банк планирует пилотные проекты по использованию новых типов устройств в нескольких офисах.

«Сбер», «Открытие» и Новикомбанк тоже рассматривают закупку банкоматов у новых производителей. Представитель «Открытия» заявил, что компания будет учитывать актуальные предложения как от зарубежных поставщиков, так и от отечественных. В Новикомбанке подчеркнули, что придерживаются политики импортозамещения и не намерены закупать иностранные устройства.

Лидерами мирового, в частности и российского, рынка банкоматов были американские компании — Diebold Nixdorf и NCR, однако весной они приостановили работу в стране. По словам руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егора Кривошеи, доля их банкоматов на отечественном рынке составляла 60-70 процентов. Российские кредитные организации пользовались китайскими, корейскими и японскими банкоматами и раньше, однако их было значительно меньше.

Потребители вряд ли ощутят изменение качества обслуживания, отмечает Кривошея. Другие источники «Известий» на платежном рынке подтверждают, что китайские банкоматы оптимальны по соотношению цена — качество, при этом дешевле американских и почти не имеют отличий в функционале.

В июле в России создали новую версию собственного аналога SWIFT на блокчейне, пилотную версию представил технической оператор разработки Центр компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ». В РФ уже работает аналог международной системы SWIFT, с отключением от которой ряд российских банков столкнулся после начала военной спецоперации России на Украине. Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального банка.

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