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В России продлили режим ограничения полетов в аэропорты на юге страны

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты центральной и южной России до 18 июля

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Росавиация снова продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов в южные и центральные регионы России до 18 июля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о продлении временного запрета на выполнение полетов в 11 авиагаваней страны, среди которых — аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В ведомстве порекомендовали авиаперевозчикам производить перевозки туристов в города на юге России альтернативными маршрутами, в том числе через воздушные гавани СочиВолгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее в июле эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр сообщила, что южные регионы страны потеряют около половины отдыхающих в 2022 году из-за закрытия аэропортов. По ее словам, на юге России в прошлые годы в туристический сезон отдыхали порядка 12 миллионов туристов, теперь речь пойдет про 5-6 миллионов.

Синдром отмены: Россия
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Валентина Процкова
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