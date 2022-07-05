Оценены потери южных курортов России от закрытия аэропортов

Эксперт по туризму Котляр: юг России потеряет в этом году больше половины туристов

Юг России потеряет около половины туристов в этом году из-за закрытия аэропортов, заявила эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр. По ее словам, дополнительные сухопутные возможности удовлетворяют потребности путешественников лишь отчасти.

«Из-за того, что введен режим временного ограничения на вылеты, встает очень много аэропортов. Турпотоки на юг очень снизились. Обычно турпоток на юг — около 12 миллионов человек. Сейчас, в том числе из-за того, что нет сообщения, падение турпотока составляет где-то 50 процентов, по другим данным — 70 процентов», — высказалась Котляр.

12 миллионов ездили на юг России. Теперь туда добраться проблематично. Речь пойдет про 5-6 миллионов, я думаю, не более. Майя Котляр эксперт по туризму

Турпотоки частично обслуживаются за счет новых сухопутных возможностей, добавила она. «Очень большое усиление железнодорожного сообщения. Цены на билеты снижают, запускают дополнительные маршруты, подключают дополнительные ресурсы в плане автобусных перевозок», — отметила эксперт по туризму.

Однако эти меры не смогут полностью перекрыть потребности путешественников, указала она. «Потоки сейчас перераспределяются. Люди едут в Сочи и разъезжаются по близлежащим территориям. В другие регионы тоже потоки распределяются. В Абхазию сейчас едут больше, чем в Турцию, и вообще больше, чем куда-либо», — подчеркнула специалист.

Где-то полтора миллиона туристов уже отправились в Абхазию. Это очень большая доля туристов. В прошлом году Абхазия за сезон взяла на себя полтора миллиона туристов Майя Котляр эксперт по туризму

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые бюджетные зарубежные направления для пляжного отдыха в июле. Выяснилось, что выгоднее всего россиянам обойдется отдых в Абхазии: цена путевок начинается от 58,2 тысячи рублей. Далее по стоимости следуют курорты Турции и ОАЭ, куда можно приобрести десятидневные туры на двоих до 100 тысяч рублей.