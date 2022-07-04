Россиянам назвали самые бюджетные зарубежные направления для пляжного отдыха

В АТОР назвали Абхазию и Турцию самыми выгодными направлениями для пляжного отдыха

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые бюджетные зарубежные направления для пляжного отдыха в июле. Такая информация появилась на сайте организации.

Выяснилось, что выгоднее всего россиянам обойдется отдых в Абхазии — цена путевок начинается от 58,2 тысячи рублей. Далее по стоимости следуют курорты Турции и ОАЭ, куда можно приобрести десятидневные туры на двоих до 100 тысяч рублей.

Еще выше ценник на путевки на Шри-Ланку, в Египет и Бахрейн — наиболее дешевые варианты стоят 121, 132 и 132,4 тысячи рублей соответственно. Желающим провести отпуск в Таиланде придется заплатить в среднем 266,8 тысячи рублей. Для любителей курортов премиум-сегмента предлагаются туры на Сейшелы (335,1 тысячи рублей), Мальдивы (353,8 тысячи) и Катар (476,1 тысячи).

Уточняется, что эксперты проанализировали стоимость десятидневных пакетных туров с вылетом из Москвы в промежуток с 10 по 16 июля. Стоимость приводится с учетом путевки на двоих с включенными авиабилетами, проживанием и питанием.

Ранее в июле российским путешественникам раскрыли способ отдохнуть на Бали месяц за 52 тысячи рублей. Так, выгодные по стоимости билеты можно найти у Qatar Airways: в ноябре перелет из Москвы в Денпасар и обратно с короткой пересадкой в Дохе стоит 43,4 тысячи рублей. Забронировать двухзвездочный отель вблизи побережья на 29 ночей можно за 16,8 тысячи рублей на двоих.