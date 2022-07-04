Россиянам раскрыли способ отдохнуть месяц на Бали за 52 тысячи рублей

Vandrouki: самый дешевый перелет и месячное проживание на Бали стоит 51,8 тысячи рублей

Российским туристам раскрыли способ слетать на Бали за 52 тысячи рублей, включая расходы на проживание. О бюджетном варианте отдыха на индонезийском курорте рассказали специалисты портала Vandrouki.

Так, дешевые авиабилеты можно найти у Qatar Airways: в ноябре перелет из Москвы в Денпасар и обратно с короткой пересадкой в Дохе стоит 43,4 тысячи рублей. В цену также входит питание, провоз ручной клади и багажа.

Кроме того, эксперты привели примерную стоимость жилья: забронировать двухзвездочные гостиницы вблизи побережья на 29 ночей можно за 16,8 тысячи рублей на двоих. Уточняется, что в расчет брались даты с 17 ноября по 16 декабря. Таким образом, в пересчете на одного путешественника проживание в гостинице и перелет обойдутся минимум в 51,8 тысячи рублей.

Ранее в июне специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что стоимость десятидневной путевки на Бали начинается от шести тысяч долларов (366 тысяч рублей) на двоих. В сумму включен перелет и проживание в трехзвездочной гостинице — при этом «билетная» часть составляет около 5,6 тысячи долларов (342,2 тысячи рублей).