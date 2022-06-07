Раскрыта стоимость летнего отдыха на популярном азиатском острове

АТОР: цена десятидневного тура на Бали стартует от 366 тысяч рублей на двоих

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли соотечественникам стоимость летнего отдыха на Бали. Предложения участников туррынка опубликованы на сайте организации.

Так, в пресс-службе компании «Русский Экспресс» рассказали, что цены на отели на популярном азиатском острове практически не изменились и остались на допандемийном уровне. При этом некоторые гостиницы для стимуляции въездного рынка начали предоставлять отдыхающим скидки до 20 процентов.

По данным туроператора, стоимость десятидневной путевки на Бали стартует от шести тысяч долларов (366 тысяч рублей) на двоих. В сумму включен перелет и проживание в трехзвездочной гостинице. При этом отмечается, что «билетная» часть тура составляет около 5,6 тысяч долларов (342,2 тысячи рублей), стоимость отеля — 400 долларов (24,4 тысячи рублей).

«Улететь из России на Бали, конечно, можно. Но, например, в период июнь — сентябрь только билеты с одной стыковкой стоят от 170 тысяч рублей на одного человека. Поэтому, конечно, при такой стоимости перелета в турах на Бали бронируются в основном отели уровня «делюкс»», — добавили в «Русском Экспрессе».

Ранее в мае в Министерстве туризма Индонезии зафиксировали рост российского турпотока на Бали — в марте по количеству туристов Россия заняла четвертое место. По мнению главы экономического отдела Посольства республики Индонезия в Москве Ади Приянто, объем российского турпотока может снова достигнуть рекордных значений.