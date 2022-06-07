Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Раскрыта стоимость летнего отдыха на популярном азиатском острове

АТОР: цена десятидневного тура на Бали стартует от 366 тысяч рублей на двоих

Фото: Ern Gan / Unsplash

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли соотечественникам стоимость летнего отдыха на Бали. Предложения участников туррынка опубликованы на сайте организации.

Так, в пресс-службе компании «Русский Экспресс» рассказали, что цены на отели на популярном азиатском острове практически не изменились и остались на допандемийном уровне. При этом некоторые гостиницы для стимуляции въездного рынка начали предоставлять отдыхающим скидки до 20 процентов.

Материалы по теме:
Солнечный остров Как Маврикий прививает туристам европейские ценности
Солнечный островКак Маврикий прививает туристам европейские ценности
14 декабря 2016
«Они чувствуют себя супергероями» Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана
«Они чувствуют себя супергероями»Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана
17 марта 2019

По данным туроператора, стоимость десятидневной путевки на Бали стартует от шести тысяч долларов (366 тысяч рублей) на двоих. В сумму включен перелет и проживание в трехзвездочной гостинице. При этом отмечается, что «билетная» часть тура составляет около 5,6 тысяч долларов (342,2 тысячи рублей), стоимость отеля — 400 долларов (24,4 тысячи рублей).

«Улететь из России на Бали, конечно, можно. Но, например, в период июнь — сентябрь только билеты с одной стыковкой стоят от 170 тысяч рублей на одного человека. Поэтому, конечно, при такой стоимости перелета в турах на Бали бронируются в основном отели уровня «делюкс»», — добавили в «Русском Экспрессе».

Ранее в мае в Министерстве туризма Индонезии зафиксировали рост российского турпотока на Бали — в марте по количеству туристов Россия заняла четвертое место. По мнению главы экономического отдела Посольства республики Индонезия в Москве Ади Приянто, объем российского турпотока может снова достигнуть рекордных значений. 

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Народная милиция ЛНР выбила ВСУ из городской застройки Северодонецка
Власти придумали необычный способ помочь попавшим под санкции банкам
Шубенков высказался о смене гражданства
Названы доступные для россиян зарубежные направления для летнего отдыха
Основатель знаменитой компании купил роскошное поместье по рекордной цене
Скандального блогера и его подельников осудят за вымогательства у россиян
Стало известно о пострадавшем младенце при взрыве газа в Богородске
Террорист напал на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Польше
Приянка Чопра вышла в свет в платье российского бренда
Раскрыты действия российских провайдеров при отключении от точки обмена в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.