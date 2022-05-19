Россияне массово устремились на популярный азиатский остров

АТОР: российский турпоток на Бали в марте вырос на 65 процентов

В Министерстве туризма Индонезии зафиксировали рост российского турпотока на Бали — в марте по количеству туристов Россия заняла четвертое место. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам главы экономического отдела Посольства республики Индонезия в Москве Ади Приянто, объем российского турпотока может снова достигнуть рекордных значений. Так, впервые после пандемии количество прибывающих на популярный азиатский остров россиян начало расти — в марте Бали посетило 2100 туристов (прирост по сравнению с январем составил 65 процентов).

Отмечается, что данных за апрель и май пока нет, однако прогнозируется, что на фоне отмены ПЦР-тестов еще больше россиян устремятся в Индонезию — в АТОР подчеркнули, что на массовый спрос в марте положительно повлияла отмена карантина. Тем не менее эксперты считают, что для увеличения турпотока необходим запуск прямого авиасообщения. Сейчас добраться до Бали можно на рейсах с пересадками через Дубай, Стамбул и Доху.

Ранее в мае россиянам назвали стоимость отдыха на Бали. По словам экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время поездку на индонезийский остров могут позволить себе обеспеченные путешественники — тур обойдется минимум в 1500-2000 тысячи долларов.