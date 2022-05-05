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Россиянам назвали стоимость отдыха на Бали

В АТОР сообщили о повышенном спросе на отдых на Бали у обеспеченных россиян

Фото: Guillaume Marques / Unsplash

Эксперты туриндустрии сообщили о повышенном спросе на отдых на Бали и назвали стоимость туров на курорт. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам специалистов, сейчас путевки на остров бронируют в основном обеспеченные путешественники, готовые заплатить за поездку минимум 1,5-2 тысячи долларов (примерно 97-130 тысяч рублей).

«Наверное, сейчас для Бали наступило золотое время, когда туда в большом количестве едут обеспеченные туристы и, конечно, фанаты острова», — рассказала директор по маркетингу туроператора ПАКС Любовь Чучмаева.

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В АТОР объяснили высокую стоимость отдыха на Бали дорогими авиабилетами и визой. Так, перелет авиакомпаниями Qatar Airways, Turkish Airlines или Emirates с пересадками обойдется минимум в 45 тысяч рублей в одну сторону. Оформление визы стоит около 145 долларов (9,4 тысячи рублей).

При этом отмечается, что у туристов есть возможность сэкономить на проживании — многие отели на Бали снизили цены на 50 процентов в связи с простоем из-за пандемии.

Ранее, в апреле, власти Индонезии отменили требование о сдаче ПЦР-тестов для привитых туристов перед въездом в страну. Новые правила распространяются и на российских путешественников — республика признает вакцину «Спутник V». Кроме того, Индонезия отменила карантин для иностранных путешественников.

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Мария Гейн
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