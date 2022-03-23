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Индонезия отменила карантин для российских туристов

Индонезия отменила карантин для въезжающих в страну иностранных туристов

Фото: Shutterstock

Власти Индонезии приняли решение отменить карантин для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает местная газета The Thaiger.

«Следуя примеру ряда других стран Юго-Восточной Азии, Индонезия отменяет все карантинные требования для прибывающих из-за рубежа, чтобы возродить туриндустрию», — пишет издание. Отмечается, что данный шаг стал вторым этапом ослабления антикоронавирусных ограничений после отмены карантина на Бали.

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17 марта

Теперь для въезда в азиатскую страну отечественным путешественникам достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до поездки, а также медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Вьетнама также отменило карантин для иностранных туристов. Согласно новым правилам, въезжающим в страну путешественникам достаточно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, или экспресс-исследования, проведенного за 24 часа до прибытия.

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Валентина Процкова
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