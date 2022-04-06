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Индонезия отменила ПЦР-тесты для привитых россиян

Индонезия отменила ПЦР-тесты по прибытии в страну для привитых «Спутником V» россиян

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Индонезия отменила ПЦР-тесты для привитых туристов по прибытии в страну. Об этом сообщает Indonesia Expat.

Отмечается, что послабление распространяется и на российских путешественников — страна признает вакцину «Спутник V». Обязательным требованием для полностью привитых туристов остается ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до прилета.

Помимо прочего, в аэропорту у туристов измерят температуру и при наличии симптомов заболевания отправят на карантин. Обязательную пятидневную самоизоляцию также должны пройти путешественники с одной дозой двухкомпонентной вакцины.

Ранее в марте власти Индонезии отменили карантин для иностранных туристов, в том числе для россиян. Отмечается, что данный шаг стал вторым этапом ослабления антикоронавирусных ограничений после отмены карантина на Бали.

Дарья Рыбак
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