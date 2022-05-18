Популярная азиатская страна отменила ПЦР-тесты для привитых россиян

Индонезия отменила ПЦР-тесты для вакцинированных «Спутником V» и «Спутником Лайт» россиян

Индонезия отменила требование сдачи ПЦР-тестов для полностью вакцинированных туристов, в том числе и для россиян. Об этом сообщает CNN Indonesia.

По словам президента республики Джоко Видодо, привитым туристам больше не потребуется сдавать ПЦР- или экспресс-тесты для въезда в страну, а для перелетов на внутренних рейсах россияне смогут предъявить сертификаты «Спутник V» и «Спутник Лайт». Тем не менее все путешественники по-прежнему обязаны зарегистрироваться в мобильном приложении Peduli Lindungi и оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Также лидер популярной среди туристов азиатской страны отменил требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе — защитные средства понадобятся только в местах массового скопления людей, общественном транспорте и помещениях.

Ранее в мае россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на индонезийском острове Бали. В АТОР подсчитали, что перелет с пересадками обойдется минимум в 45 тысяч рублей в одну сторону, оформление визы — около 9,4 тысячи рублей. Итоговая сумма поездки начинается от 97-130 тысяч рублей.