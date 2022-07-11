В Германии испугались навсегда закрытого российского газового крана

Bild: в Германии опасаются, что президент России Путин закроет газовый кран навсегда

Из-за приостановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с плановыми работами по техническому обслуживанию в Германии испугались, что президент России Владимир Путин навсегда перекроет Европе газовый кран. Об этом пишет издание Bild.

Авторы статьи отмечают, что работы по ремонту газопровода продлятся всего десять дней, однако геополитическая ситуация в мире изменяется слишком стремительно, чтобы предсказать дальнейшие отношения между Москвой и Берлином даже на этот короткий срок.

«Завтра Путин закроет газовый кран. Но откроет ли он его снова?» — выразило опасения издание.

Немецкая промышленность также обеспокоена в связи с приостановкой поставок газа из России. В первую очередь пострадает фармакологическая и химическая отрасли, поскольку на них приходится 15 процентов всего газа, потребляемого Германией.

Ранее стало известно, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток», который является основным маршрутом экспорта голубого топлива из РФ в Европу, с 11 до 21 июля будут временно приостановлены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания.

Природный газ продолжит поступать из России в государства Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину. Как уточнили в компании-операторе проекта — Nord Stream AG, все работы были согласованы с партнерами по транспортировке.