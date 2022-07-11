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Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта ДНР

ТАСС: союзные силы освободили Богородичное и развивают наступление на Славянск

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Союзные силы освободили село Богородичное и развивают наступление на Славянск. Об этом стало известно агентству ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что войска продолжают организацию плацдарма для наступления и освобождения Славянска, контролируемого Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что союзные силы 11 июля взяли под контроль два населенных пункта — Владимировка и Триполье на территории Донецкой народной республики (ДНР). Еще один, Григорьевка, был освобожден 9 июля.

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Алевтина Запольская
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