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В ЛНР сообщили о взятии населенного пункта Григорьевка

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: союзные силы выбили ВСУ из укрепрайона под Северском
Виталий Киселев

Виталий Киселев. Кадр: Генеральная прокуратура / YouTube

Союзные силы взяли под контроль село Григорьевка под Северском в Донецкой народной республике (ДНР), где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», — заявил Киселев.

По словам помощника министра, союзные силы также нанесли ракетный удар по скоплению бойцов ВСУ на окраине Северска. Киселев отметил большие потери украинской стороны в результате удара.

О начале российской военной спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля.

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Варвара Кошечкина
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