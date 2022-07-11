Раскрыта польза горького шоколада

Диетолог Стародубова заявила о пользе горького шоколада для сердца и сосудов

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что несколько долек горького и темного шоколада, не более 15-25 граммов в день, полезны для организма человека. Ее слова приводит РИА Новости.

Медик раскрыла пользу горького шоколада и заявила, что он благоприятно влияет на состояние сердца и сосудов. Она привела данные исследований, согласно которым умеренное употребление сладости уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует артериальное давление и липидный обмен, а также повышает продуктивность головного мозга.

«Наиболее полезными считаются сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов — не менее 70 процентов — и относительно невысоким содержанием сахара — не более 25 процентов, что соответствует горьким сортам и некоторым темным сортам шоколада», — объяснила Стародубова.

Эксперт добавила, что какао-бобы богаты полезными веществами с антиоксидантными и противовоспалительными характеристиками. В продукте также есть алкалоиды — теобромин и кофеин, полифенолы, микро- и макроэлементы: фосфор, сера, калий, магний, хлор, кальций и натрий, а также медь, кобальт, молибден, цинк, железо, марганец. Какао-бобы полезны провитаминами А, РР, тиамином (В1) и рибофлавином (В2).

«По вопросу употребления шоколада людям, страдающим различными хроническими заболеваниями, необходимо проконсультироваться с врачом», — предупредила специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала оптимальную дозу шоколада для укрепления здоровья. Она призвала есть четыре ломтика сладости в день.

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