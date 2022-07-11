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Российский парикмахер раскрыл оптимальную частоту окрашивания волос

Топ-стилист Атопков: закрашивать отросшие корни можно с частотой в полтора месяца

Фото: Maksim Chernishev / Unsplash

Российский топ-стилист Владислав Атопков раскрыл оптимальную частоту окрашивания волос. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием «Спорт-экспресс».

По словам парикмахера, корни, которые отрасли на полтора-два сантиметра, отлично подходят для окрашивания. «Пигмент ложится равномерно, без переходов. Добиться ровного цвета на сильно отросших корнях будет непросто», — рассказал Атопков и отметил, что окрашивание корней тон в тон с прядями можно выполнять с частотой в полтора месяца.

При этом специалист пояснил, что в зависимости от того, какой вид процедуры был сделан, сроки могут меняться. Кроме того, он заявил, что они также зависят от интенсивности и состава применяемого красителя. Так, по мнению Атопкова, закрашивать седину и обновить блонд можно через один-полтора месяца. Что касается, таких сложных техник окрашивания, как балаяж, шатуш и мелирование, то освежить цвет на корнях рекомендуется через три-шесть месяцев.

В июне стилист Блоссом Кочхар раскрыл оптимальную частоту стрижки волос. По его словам, данный процесс способен улучшить качество прядей, а также сделать их более густыми и блестящими за счет избавления от отмерших концов. «Волосы необходимо стричь раз в несколько месяцев, и не надо беспокоиться о длине — в среднем они отрастают на 1-1,5 сантиметра каждый месяц», — заверил эксперт.

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Мария Винар
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