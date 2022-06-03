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Раскрыта оптимальная частота стрижки волос

Парикмахер Кочхар развеял миф, что частая стрижка ускоряет рост волос

Фото: Engin Akyurt / Pexels

Парикмахер раскрыл оптимальную частоту стрижки волос. Соответствующий материал появился на портале Times of India.

Стилист Блоссом Кочхар развеял миф о том, что частое укорачивание волос каким-либо образом ускоряет их рост. Однако, по его словам, регулярная стрижка способна улучшить качество прядей, а также сделать их более густыми и блестящими за счет избавления от отмерших концов.

«Стрижка секущихся кончиков способствует тому, что волосы не будут обламываться, вследствие чего они начнут расти в правильном направлении, — заверил эксперт. — Волосы необходимо стричь раз в несколько месяцев, и не надо беспокоиться о длине — в среднем они отрастают на 1-1,5 сантиметра каждый месяц! Зато выглядеть будут более здоровыми».

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Помимо этого, Кочхар порекомендовал делать массаж кожи головы различными маслами, например, кокосовым, касторовым или миндальным. По его словам, во время массажа улучшается кровообращение упомянутой зоны, что способствует ускорению роста волос.

В заключение специалист посоветовал включить в рацион продукты с большим количеством белка, омеги-3 и цинка. Отмечается, что данные элементы содержатся в овощах, зелени и фруктах. Кроме того, необходимо потреблять достаточное количество воды.

Ранее российский врач, трихолог Ирина Котова назвала оптимальную частоту мытья головы. Она заявила, что голову можно мыть в неограниченном количестве. Но при этом она отметила, что норма составляет один раз в день. «В том случае, если вы моете голову чаще, нужно специально подбирать щадящие средства ухода», — рассказала женщина.

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Майя Пономаренко
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