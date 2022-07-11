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Экономика

Аналитик оценил вероятность возвращения доллара к 50 рублям

Финансовый аналитик Антонов исключил падение курса ниже 50 рублей за доллар

Фото: Unsplash

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что рубль может вернуться к показателю 50 за доллар вопреки своему ослаблению в последние дни. Для этого должны сложиться определенные обстоятельства, сообщил он в интервью агентству «Прайм».

Антонов напомнил, что после выступлений чиновников курс доллара установился выше 62 рублей, что является важным техническим уровнем сопротивления. Следующей отметкой он назвал показатель в 68-70 рублей.

При этом аналитик оценил вероятность возвращения доллара к 50 рублям и заявил, что факторы, служившие на пользу национальной валюте последнее время, сохраняются. Поэтому он исключил падение курса ниже 50 рублей за доллар.

«Предложение экспортеров по-прежнему превышает спрос от импортеров. В ближайшее время тенденция вряд ли изменится. Центробанк разрешил банкам вводить отрицательные ставки на валютные счета для юридических лиц, что тоже на руку покупателям рубля», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне захотели доллар по 65 копеек. Около 26 процентов опрошенных хотели бы видеть «советский» курс валюты, следует из опроса банка «Открытие».

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Марина Совина
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