Москвич поставил дополнительную дверь и разозлил жильцов дома

Мосжилинспекция заставила россиянина убрать незаконную входную группу в районе Хамовники

В московском районе Хамовники собственник нежилого помещения самовольно установил дополнительную дверь. Жильцов многоквартирного дома разозлила перепланировка, и они пожаловались в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Речь идет о доме в Большом Левшинском переулке. Владелец нежилой недвижимости на первом этаже отремонтировал помещение и организовал второй вход в него. По словам специалистов, новую дверь россиянин расположил на месте оконного проема.

«Мосжилинспекция привлекла нарушителя к административной ответственности, а также обязала его привести фасад многоквартирного дома в проектное состояние», — сообщили в пресс-службе надзорного органа. В Мосжилинспекции уточнили, что после вмешательства надзорного органа собственник провел ремонтно-восстановительные работы.

Ранее гнев соседей вызвала самовольная перепланировка в Хорошевском районе Москвы. Владелица квартиры самовольно снесла несущие перегородки и возвела новые стены, а также перенесла сантехническое оборудование. Изменения при этом не были согласованы с другими собственниками квартир и не отражены в техническом плане здания.