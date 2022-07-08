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Москвичка изменила квартиру и разозлила соседей

Мосжилинспекция обнаружила незаконную перепланировку в Хорошевском районе Москвы

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В Хорошевском районе Москвы обнаружили незаконную перепланировку — владелица жилья самовольно изменила облик квартиры. Ремонт разозлил соседа, который обратился с жалобой в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Речь идет о квартире в доме на улице Куусинена. Хозяйка недвижимости сначала отказывалась впустить сотрудников инспекции для проверки. Однако позже Савеловский районный суд, удовлетворив иск надзорного органа, обязал женщину предоставить специалистам доступ в жилое помещение.

В Мосжилинспекции выяснили, что россиянка самовольно снесла несущие перегородки и возвела новые стены, а также перенесла сантехническое оборудование. Изменения при этом не были согласованы с другими собственниками квартир и не отражены в техническом плане здания. Сотрудники надзорного органа обязали нарушительницу вернуть квартире исходный облик.

Ранее гнев соседей вызвала перепланировка в Красносельском районе Москвы. Владельцы пятикомнатной квартиры возвели в каждой комнате антресоли и прорубили дополнительные окна в трех помещениях. Кроме того, они демонтировали перегородки, в том числе несущие, и построили новые с дверными проемами, а также установили сантехнику в не отведенных для этого зонах.

Нина Ташевская
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