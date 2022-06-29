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Москвичи сделали перепланировку и вызвали гнев соседей

Мосжилинспекция обнаружила незаконную перепланировку в Красносельском районе Москвы

Фото: Milivoj Kuhar / Unsplash

В Красносельском районе Москвы обнаружили незаконную перепланировку квартиры — собственники снесли несущие стены и создали дополнительные окна. Ремонт вызвал гнев соседей, которые обратились с жалобой в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Речь идет о доме номер 26/1 на улице Сретенка. Пять собственников пятикомнатной квартиры самовольно выполнили перепланировку жилья. По данным Мосжилинспекции, владельцы возвели в каждой комнате антресоли и прорубили дополнительные окна в трех помещениях. Кроме того, они демонтировали перегородки, в том числе несущие, и построили новые с дверными проемами, а также установили сантехнику в не отведенных для этого зонах.

Специалисты подчеркнули, что собственников привлекли к административной ответственности. В ведомстве потребовали вернуть помещению исходный вид либо узаконить перепланировку, предоставив техническое заключение о допустимости и безопасности выполненных работ.

Ранее гнев соседей вызвала перепланировка в районе Москворечье-Сабурово. Собственник трехкомнатной квартиры на улице Кантемировской решил превратить трехкомнатную квартиру в четыре студии — он снес проектные стены, установил новые и оборудовал в каждом помещении по санузлу.

Ударная волна
Нина Ташевская
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