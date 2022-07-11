Раскрыта опасность мохито и джин-тоника в жару

Нарколог Минздрава Брюн заявил об увеличении риска теплового удара от мохито и джин-тоника

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что прохладительные алкогольные коктейли представляют опасность для организма человека в жару. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Брюн раскрыл опасность мохито и джин-тоника в жару и заявил, что употребление этих напитков приводит к увеличению риска теплового удара.

«Прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Кроме того, содержащийся в них спирт обладает токсическим действием. Спирт расширяет сосуды, в том числе сосуды, которые находятся близко к коже, из-за чего нарушается терморегуляция», — объяснил он.

Нарколог добавил, что алкогольные напитки временно помогают легче переносить жару. Однако позже человек почувствует слабость, вялость и ощущение духоты. Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения организм не получает сигналы о терморегуляции тела, что повышает вероятность теплового удара.

«Это все иллюзия, что холодный алкогольный напиток будет менее вреден или будет медленнее всасываться. Как только он нагреется до 36 градусов, станет обычным ядовитым веществом», — отметил Брюн.

В жару, когда температура воздух превышает 30 градусов, медик призвал пить столовую минеральную воду. Она восполняет тот объем жидкости и дефицит солей, который выводится вместе с потом.