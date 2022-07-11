На Сургутской ГРЭС-2 открыли выставку репродукций импрессионистов

В Сургуте на ГРЭС-2 открылась выставка репродукций импрессионистов

В Сургуте на ГРЭС-2 открылась выставка репродукций импрессионистов. Об этом сообщает UGRA-NEWS.

На выставке будут представлены 15 репродукций Моне, Ренуара, Сезанна, Ван Гога и Гогена, которые отобрали эксперты Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Работы по завершении выставки передадут в образовательные, культурные, социальные учреждения, где они продолжают играть свою просветительскую роль.

Ранее сообщалось, что в Государственном художественном музее Алтайского края 5 июля откроется выставка пейзажей «Жизнь трех стихий». На выставке будут представлены шедевры пейзажной живописи XVIII — начала XX века из коллекции музея. Она посвящена 190-летию со дня рождения русского пейзажиста Ивана Шишкина. В экспозицию вошли 24 работы. Помимо полотен Ивана Шишкина, на выставке представлены картины Федора Матвеева, Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Владимира Орловского, Ивана Вельца, Михаила Клодта, Александра Гине, Ивана Вельца, Алексея Саврасова, Николая Дубовского, Александра Киселева, Исаака Левитана, Александра Герасимова, Петра Верещагина, Владимира Вучичевича-Сибирского, Василия Переплетчикова.