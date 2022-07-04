В Барнауле пройдет выставка шедевров пейзажной живописи

В Барнауле пройдет выставка «Жизнь трех стихий» с шедеврами пейзажной живописи

В Государственном художественном музее Алтайского края 5 июля откроется выставка пейзажей «Жизнь трех стихий». Об этом сообщается на официальном сайте администрации Барнаула.

На выставке будут представлены шедевры пейзажной живописи XVIII-начала XX века из коллекции музея. Она посвящена 190-летию со дня рождения русского пейзажиста Ивана Шишкина.

В экспозицию вошло 24 работы. Помимо полотен Ивана Шишкина, на выставке представлены картины Федора Матвеева, Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Владимира Орловского, Ивана Вельца, Михаила Клодта, Александра Гине, Ивана Вельца, Алексея Саврасова, Николая Дубовского, Александра Киселева, Исаака Левитана, Александра Герасимова, Петра Верещагина, Владимира Вучичевича-Сибирского, Василия Переплетчикова.

Выставка будет работать до 16 октября.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылась выставка одной картины — «Кающийся апостол Петр» Антониса ван Дейка. Полотно принадлежит нижегородскому меценату, коллекционеру Дмитрию Володину. Работа ехала в город семь лет, так как ее арестовали во Франции. Как рассказал Володин, за полотно пришлось судиться, но решение было вынесено в его пользу.