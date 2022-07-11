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Врач раскрыла нормальное количество выпадающих за день волос

Врач-трихолог Кингсли рассказала, что выпадение до 100 волос в день является нормой

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

Врач-трихолог и создательница бренда Philip Kingsley Анабель Кингсли из Лондона раскрыла, какое количество выпадающих в течение дня волос является нормой. Соответствующий материал появился на сайте модного журнала Shape.

Специалистка рассказала, что у волос есть жизненный цикл, который делится на три стадии: рост, катаген и выпадение. «Большинство людей теряют до 100 волос в день», — заявила Кингсли и отметила, что каждый человек в среднем имеет на голове до 120 тысяч волосяных фолликулов.

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По словам британки, на большее количество потери волос (от 100 до 300) могут повлиять беременность и низкий уровень железа в организме человека. Кроме того, стремительное облысение может быть вызвано таким заболеванием, как телогеновая алопеция, которое развивается на фоне стресса и несбалансированного питания. «При такой форме алопеции выпадение волос действительно заметно. Вы можете их увидеть после мытья головы и расчесывания. Волосы могут быть везде: на полу, одежде и даже на подушке», — пояснила она и добавила, что упомянутый процесс заканчивается через три месяца после его начала.

В заключение Кингсли добавила, что выпадение волос также может носить кратковременный характер. «Допустим, у вас был желудочный грипп, операция или коронавирусная инфекция. Вдруг вы заметили, что ваши пряди начали редеть. В таком случае рост ваших волос восстановится через 6-12 недель», — заключила медик и предупредила читателей, что если за названный период времени процесс облысения не прекратится, то необходимо обратиться за помощью к трихологу.

Раннее в июле российский врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова перечислила главные причины облысения у женщин. Эксперт рассказала, что с возрастом у представительниц слабого пола повышается чувствительность к мужским половым гормонам — андрогенам. По ее мнению, данное явление связано с повышенным уровнем глюкозы и инсулина. Помимо этого, к облысению также могут приводить стресс, дефицит белка и нарушение кровообращения в коже головы.

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Мария Винар
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