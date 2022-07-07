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Российский врач перечислила главные причины облысения у женщин

Гинеколог Волкова: высокий уровень глюкозы является главной причиной облысения у женщин

Фото: Clarissa Schreiner / Unsplash

Российский акушер-гинеколог Екатерина Волкова перечислила главные причины облысения у женщин. Ее комментарии приводит издание «Доктор Питер».

Эксперт рассказала, что с возрастом у представительниц слабого пола повышается чувствительность к мужским половым гормонам — андрогенам. Волкова отметила, что данное явление происходит на фоне высокого уровня глюкозы и инсулина. «Дело в том, что лысеем мы все, но особенно активно и заметно процесс может протекать у людей с лишним весом, различными нарушениями углеводного обмена», — заявила врач и пояснила, что облысению у женщин также могут способствовать стресс, дефицит белка и нарушение кровообращения в коже головы.

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В связи с этим Волкова порекомендовала записаться на консультацию к гинекологу. Кроме того, она посоветовала обратиться за помощью к косметологу, который подберет соответствующие процедуры для поддержания активного кровообращения в волосяных фолликулах, а также на постоянной основе делать массаж головы.

В мае российский косметолог Ольга Садовская назвала популярный фрукт дешевым и эффективным средством от облысения. По ее словам, остановить выпадение волос и избавиться от перхоти поможет маска из апельсина. «В ней содержится апигенин, природный антиоксидант, обладающий антивоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Апигенин хорошо действует на кровообращение, а также влияет на активность тестостерона и на гормоны облысения», — подчеркнула Садовская.

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Мария Винар
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