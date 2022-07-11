В Красноярске пройдет фестиваль хард-рока

Фестиваль хард-рока Sludge Beach пройдет в Красноярске 15 июля

В Красноярске 15 июля состоится фестиваль хард-рока Sludge Beach. Об этом сообщает издание Sibnovosti.

Концерт будет проходить на сцене проекта «АРТ-Берег» под Коммунальным мостом. В мероприятии примут участие как молодые, так и опытные коллективы.

На фестиваль пригласили группу Harmony In Grotesque. Коллектив был образован в Красноярске в конце 1990-х годов. Помимо них гости смогут услышать Stoner Trip, Big Pig Homicide и DURA.

Ранее сообщалось, что в городе Байкальск Иркутской области с 24 по 27 июля пройдет первый ежегодный фестиваль «Новые огни на Байкале». В эти же дни состоится финал второго сезона одного из самых масштабных вокальных конкурсов страны «Новые огни». Среди гостей указаны Оксана Ковалевская («Краски»), золотой состав «Стрелок», «Тотал», Наталья Гулькина, Юлия Лебеда, Максим Завидия, Наталья Соловей, Саша Попов.