Россиянам назвали причины ухудшения внешнего вида волос

Нутрициолог Угрюмова: патологии печени и щитовидной железы провоцируют выпадение волос

Нутрициолог Ольга Угрюмова назвала россиянам причины, провоцирующие ухудшение внешнего вида волос. Ее рекомендации приводит «МедикФорум».

Собеседница издания утверждает, что организм выделяет ресурсы на поддержание здоровья производных кожи (волос и ногтей) по остаточному принципу, то есть после обеспечения необходимыми элементами жизненно важных систем органов. В случае если наблюдаются такие проблемы, как выпадение волос, секущиеся концы или замедленный рост, значит, организму не хватает ресурса, объяснила она.

Известно, что на качество волос влияют патологии печени и желчного пузыря, сбои в работе щитовидной железы, дефицит железа и белка, а также стресс. «Когда мы говорим о здоровье волос, важно понимать, что уход — это 20 процентов успеха, а 80 процентов — это состояние всего организма, которое "зеркалят" наши волосы», — отмечает Угрюмова.

По мнению эксперта, состояние кожи головы и мышц волосяных луковиц также оказывает влияние на внешний вид прически. Из-за постоянного напряжения ухудшается кровоснабжение, в результате чего замедляется транспорт питательных веществ и, соответственно, рост волос.

Если волосы быстро загрязняются, теряют блеск и свежесть, это может свидетельствовать о нарушении углеводного обмена в организме. Данное явление провоцирует сбой в работе сальных желез, и они начинают работать активнее, заключает специалистка.

Ранее в июле врач-трихолог и создательница бренда Philip Kingsley Анабель Кингсли из Лондона раскрыла, какое количество выпадающих в течение дня волос является нормой. Специалистка утверждает, что большинство людей теряют до 100 волос в день, при этом общее число волосяных фолликулов в среднем составляет 120 тысяч.