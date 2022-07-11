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Россиянам назвали причины ухудшения внешнего вида волос

Нутрициолог Угрюмова: патологии печени и щитовидной железы провоцируют выпадение волос

Фото: Kimia Zarifi / Unsplash

Нутрициолог Ольга Угрюмова назвала россиянам причины, провоцирующие ухудшение внешнего вида волос. Ее рекомендации приводит «МедикФорум».

Собеседница издания утверждает, что организм выделяет ресурсы на поддержание здоровья производных кожи (волос и ногтей) по остаточному принципу, то есть после обеспечения необходимыми элементами жизненно важных систем органов. В случае если наблюдаются такие проблемы, как выпадение волос, секущиеся концы или замедленный рост, значит, организму не хватает ресурса, объяснила она.

Известно, что на качество волос влияют патологии печени и желчного пузыря, сбои в работе щитовидной железы, дефицит железа и белка, а также стресс. «Когда мы говорим о здоровье волос, важно понимать, что уход — это 20 процентов успеха, а 80 процентов — это состояние всего организма, которое "зеркалят" наши волосы», — отмечает Угрюмова.

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По мнению эксперта, состояние кожи головы и мышц волосяных луковиц также оказывает влияние на внешний вид прически. Из-за постоянного напряжения ухудшается кровоснабжение, в результате чего замедляется транспорт питательных веществ и, соответственно, рост волос.

Если волосы быстро загрязняются, теряют блеск и свежесть, это может свидетельствовать о нарушении углеводного обмена в организме. Данное явление провоцирует сбой в работе сальных желез, и они начинают работать активнее, заключает специалистка.

Ранее в июле врач-трихолог и создательница бренда Philip Kingsley Анабель Кингсли из Лондона раскрыла, какое количество выпадающих в течение дня волос является нормой. Специалистка утверждает, что большинство людей теряют до 100 волос в день, при этом общее число волосяных фолликулов в среднем составляет 120 тысяч.

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Полина Гераскина
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