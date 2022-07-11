Актер Крис Хемсворт рассказал, что его брат Лиам мог сыграть Тора

Австралийский актер Крис Хемсворт рассказал о претендовавшем на его роль в «Торе» брате Лиаме Хемсворте. Об этом сообщает MensXP.

Артист вспомнил, что его родственник мог сыграть бога грома и почти получил эту роль. Однако продюсеры франшизы посчитали его слишком молодым и узнали, что у Лиама есть старший брат.

«Возможно, у меня было немного больше мотивации, чем у моего младшего брата. Я также снялся в паре фильмов между двумя прослушиваниями, так что у меня было больше опыта и уверенности в том, что я собираюсь делать», — сказал Крис Хемсворт.

Он отметил, что, возможно, когда-нибудь они с Лиамом оба сыграют роль скандинавского бога. «Это будет весело», — добавил актер.

В 2019 году стало известно, что Хемсворт временно уходит из кинематографа. Тогда актер пояснил, что хочет провести время с женой Эльзой Патаки и их тремя детьми. «У них сейчас очень важный период взросления. Они все еще юны, и они прекрасно понимают, что мы реже видимся», — отметил Хемсворт. По словам звезды, он провел на съемочной площадке целый год.