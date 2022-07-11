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Найденные на Мальте картины Гитлера оказались подделками

Найденные в Биркиркаре картины Адольфа Гитлера оказались подделками

Фото: Лев Иванов / РИА Новости

Найденные в городе Биркиркаре картины, предположительно написанные лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, оказались подделками. Об этом пишет The Times of Malta.

Полотна тогда еще неизвестного художника с изображением оленей в лесу заметил коллекционер на гаражной распродаже в Биркиркаре в августе прошлого года. Произведения он приобрел за 20 евро, после чего отправил их на реставрацию.

После чистки картин мастер заметил на них инициалы A.H. (Adolf Hitler — прим. «Ленты.ру») и дату «1905». Это подтолкнуло его на мысль о том, что полотна принадлежат кисти фюрера Третьего рейха, который также увлекался живописью.

Как утверждает голландский журналист и эксперт по предполагаемым работам Гитлера Барт Ф. М. Дрог, обе работы являются подделками. Специалист добавил, что Гитлер не рисовал маслом и его самая ранняя работа в технике акварель датируется 1906 годом.

«Эти работы датированы 1905 годом, Гитлеру тогда было 15 или 16 лет. В этом возрасте он создавал довольно грубые рисунки», — отметил он.

Кроме того, как утверждает Дрог, Гитлер подписывал свои работы только «А. Гитлер» и изображал исключительно городские пейзажи и здания. По его словам, картины, найденные в Биркиркаре, могли быть написаны неизвестным художником, который также носит инициалы A.H.

Коллекционер картин не согласился с Дрогом, выражая уверенность в том, что автором картин является Гитлер.

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