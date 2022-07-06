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Для картины Репина в Третьяковской галерее заказали пуленепробиваемую капсулу

Третьяковская галерея заказала пуленепробиваемую капсулу для картины Репина

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Для картины русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» заказали специальное защитное стекло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.

Уточняется, что капсула будет «антивандальной, антибликовой и пуленепробиваемой». Таким же стеклом защищены произведения итальянского живописца Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и «Весна», которые экспонируются в Галерее Уффици во Флоренции.

Над картиной «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Репин работал на протяжении двух лет, с 1883 по 1885 год. Полотно также известно под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Подлинник картины представлен в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

В 2018 году один из посетителей разбил стекло картины и повредил полотно. Мужчину задержали, а произведение искусства отправили на реставрацию, которая заняла четыре года. В мае 2022 года картину вернули в галерею для пресс-показа.

Знаменитая картина не в первый раз подвергается акту вандализма. В 1913 году, еще при жизни Репина, на нее набросился старообрядец Абрам Балашов, нанеся полотну три удара ножом. Лица изображенных были сильно повреждены, и художнику пришлось воссоздавать их практически заново.

Ранее неизвестный напал на «Мону Лизу» в Лувре и испачкал ее тортом.

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Дениза Мацаева
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