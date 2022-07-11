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Российская авиация применила сверхзвуковые ракеты «Криптон» на Украине

Российские истребители Су-30СМ применили сверхзвуковые ракеты «Криптон» на Украине

Фото: РИА Новости

Многоцелевые истребители морской авиации Черноморского флота России Су-30СМ в ходе специальной военной операции на Украине применяют сверхзвуковые ракеты Х-31, известные на Западе как «Криптон», пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

Как уточнил собеседник агентства, авиаракеты продемонстрировали высокую эффективность применения по различным целям украинской армии. «В зоне спецоперации на Украине самолеты морской авиации Черноморского флота Су-30СМ применяют управляемые ракеты Х-31, известные на Западе под обозначением "Криптон"», — подчеркнул источник.

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С помощью ракет российские военные наносят удары по украинским радиолокационным станциям зенитных систем противовоздушной обороны (ПВО) и другим наземным объектам противника. «Эффективность их высока, точное поражение», — добавил источник.

При этом официальных данных о применении ракет Х-31 на Украине пока нет.

Ранее российская армия для борьбы с беспилотными летательными аппаратами впервые применила на Украине электромагнитные комплексы «Ступор».

Ударная волна
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Марина Совина
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