Сестра Майкла Джексона удивила фанатов внешним сходством с покойным братом

Сестра Майкла Джексона Джанет на балу удивила фанатов внешним сходством с покойным братом

Американская певица и актриса Джанет Джексон удивила фанатов внешним сходством со своим братом, покойным музыкантом Майклом Джексоном. Соответствующий снимок и комментарии пользователей появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость посетила ежегодный благотворительный бал роз, который состоялся 8 июля в Монако, и поделилась кадром с мероприятия в соцсети. На опубликованном фото сестра певца запечатлена на розовом диване в облегающем платье черного цвета. При этом поп-исполнительница дополнила свой образ стрижкой каре, серыми тенями и розовой помадой.

Публикация собрала более 110 тысяч лайков. В комментариях поклонники отметили, что певица очень похожа на своего звездного брата. «Майкл, ты ли это?», «Как же вы похожи на Майкла!», «Удивительное сходство», «Вы напоминаете нам Майкла. Мы очень по нему скучаем», «Король вернулся в образе королевы», — высказывались они.

В мае американская певица Мадонна удивила фанатов внешним видом на модном показе британской исполнительницы и дизайнера FKA Twigs в Лондоне. Знаменитость выбрала для выхода в свет длинное атласное платье, кожаную куртку со множеством металлических заклепок и массивные ботинки черного цвета. При этом она заплела волосы в две объемные косы и зафиксировала их четырьмя заколками. Поклонники не узнали Мадонну на опубликованных фото и обратили внимание на разницу во внешности певицы в жизни и на снимках, которые она публикует в соцсетях.