Фанатов удивила разница во внешности Мадонны в жизни и на фото в соцсетях

Поклонников удивила разница во внешности Мадонны на показе FKA Twigs и на фото в соцсетях

Американская певица Мадонна удивила фанатов внешним видом на модном показе британской исполнительницы и дизайнера FKA Twigs в Лондоне. Соотвествующий материал и комментарии приводит издание Daily Mail.

63-летняя знаменитость выбрала для выхода в свет длинное атласное платье, кожаную куртку со множеством металлических заклепок и массивные ботинки черного цвета. Поп-исполнительница дополнила образ тремя ожерельями, серьгами-крестами, солнцезащитными очками и сумкой в виде винтажного аудиомагнитофона. При этом она заплела волосы в две объемные косы и зафиксировала их четырьмя заколками.

FKA Twigs и Мадонна Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images

Поклонники не узнали Мадонну на опубликованных фото и обратили внимание на разницу во внешности певицы в жизни и на снимках, которые она публикует в соцсетях. «Выглядит, как старая бабушка», «Это ее лицо или маска?», «Она отчаянно пытается повернуть время вспять», «Она выглядит жалко и глупо», «Кажется, она перестаралась с ботоксом», «Что с ее лицом?», «Она нас обманывает», — высказывались юзеры.

Раннее в мае стало известно, что Мадонна обращалась за советом по пластическим операциям к бразильцу Родриго Алвесу с внешностью куклы Барби. По словам Алвеса, который сделал каминг-аут как трансгендерная женщина Джессика, это произошло в 2019 году на одной из вечеринок их общего друга в Лондоне. Тогда поп-исполнительница поприветствовала телезвезду, сделала несколько комплиментов по поводу ее внешности и спросила, как «кожа на ее лице стала такой упругой». На это Джессика ответила, что для улучшения качества кожи «сделала несколько процедур с инъекциями по усилению выработки собственного коллагена».