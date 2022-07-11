В Херсоне предотвратили покушение на главу администрации

Жители Херсона предотвратили покушение на главу администрации Владимира Сальдо

Жители Херсона предотвратили покушение украинских диверсантов на главу администрации Владимира Сальдо. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале «ВГА Херсонской области».

По данным властей, под автомобиль чиновника было заложено взрывное устройство, которое заметили гражданские и сообщили российским военным.

«Бомба была обезврежена саперами. Жизни людей более ничего не угрожает», — говорится в сообщении. Другие подробности инцидента пока не приводятся. О задержании инициаторов теракта не сообщалось.

24 июня стало известно о взрыве в Херсоне, в результате которого погиб человек. Как выяснилось, произошедшее было покушением на руководителя управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко. Взрывчатка также была заложена под его автомобиль.