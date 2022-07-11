Мужчина научился бегать на четвереньках и улучшил физическую форму

New York Post: тренер из Индианы избавился от боли в суставах с помощью бега по-собачьи

Персональный тренер из американского штата Индиана улучшил физическую форму и добился впечатляющих результатов на тренировках, научившись бегать на всех четырех конечностях подобно собаке. Об этом сообщает New York Post.

31-летний Натаниэль Нолан рассказал, что начал бегать на четвереньках в августе прошлого года. С тех пор он каждый день тратит на необычное упражнение не менее 30 минут. В результате, по словам Нолана, его мускулатура стала более рельефной. С помощью бега по-собачьи он укрепил руки и запястья и избавился от боли в суставах.

Мужчина признался, что видео, на которых он бегает на четырех конечностях, вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. Некоторые комментаторы назвали упражнение Нолана нелепым. Он, в свою очередь, сказал, что его не волнует мнение посторонних о его тренировках.

«Если вы будете жить, основываясь на том, как, по мнению людей, что-то выглядит, то загоните себя в очень тесные рамки», — отметил тренер. Тем, кто хочет улучшить физическую форму по его методу, Нолан порекомендовал увеличивать нагрузки постепенно, давая телу время адаптироваться к упражнениям.

Ранее сообщалось, что фитнес-тренер из австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, вернула спортивную форму через два года после рождения детей, показала фигуру и раскрыла секрет своего успеха. По словам женщины, главное — быть последовательным и терпеливым в тренировках.