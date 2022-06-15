Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Фитнес-тренер вернула спортивную форму после родов и раскрыла секрет успеха

Daily Mail: фитнес-тренер Эмили Скай показала фигуру через два года после родов

Известная фитнес-тренер из австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, вернула спортивную форму через два года после рождения детей, показала фигуру и раскрыла секрет своего успеха. Историю австралийки публикует Daily Mail.

37-летняя Эмили Скай родила двоих детей в 2017 и в 2020 годах. После последних родов женщина поправилась, а кожа на ее животе растянулась и стала дряблой. Многие хейтеры стали говорить, что фигура австралийки останется такой навсегда и она никогда не сможет вернуть прежнюю форму, однако Скай решила доказать обратное.

По словам женщины, самое главное для тех, кто хочет привести тело в тонус, — это быть последовательным и терпеливым в тренировках. Она призналась, что каждый раз после родов не чувствовала желания возвращаться к тренировкам, но находила мотивацию в мыслях о том, как изменится ее фигура, и начинала работать над собой. Скай также рассказала, что иногда не могла выполнить план занятий полностью, но вместо того, чтобы корить себя за слабость, она научилась прислушиваться к своему телу и отдыхать тогда, когда это требовалось.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Примерный рацион женщины состоит из ягодного смузи с добавлением протеина и безуглеводных тостов на завтрак, на обед она съедает кусочек рыбы и свежий салат, приготовленный с клубникой вместо помидоров, а на ужин предпочитает органические куриные сосиски с майонезом с овощами. Также она следит за водным балансом и в течение дня пьет чай. На десерт она может позволить себе низкоуглеводный пончик с корицей, кокосовый йогурт, чернику и ананас. После тренировки австралийка съедает протеиновый батончик.

С помощью упорных тренировок и здоровой диеты она смогла справиться с последствиями родов и вернуть былую форму за два года.

Ранее диетолог Маргарита Королева назвала эффективный способ похудеть к летнему отпуску. Она посоветовала скорректировать питание и есть здоровую пищу.

Что делать?
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
США отреагировали на сообщения о взятии двух американцев в плен на Украине
Курский губернатор рассказал об обстрелах с украинской стороны
Гинцбург заявил о необходимости создания вакцины от оспы обезьян
21-летняя модель с титулом самой красивой девочки в мире показала тело в бикини
В Кремле заявили о нулевой точке российско-американского диалога
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.