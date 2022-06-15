Фитнес-тренер вернула спортивную форму после родов и раскрыла секрет успеха

Daily Mail: фитнес-тренер Эмили Скай показала фигуру через два года после родов

Известная фитнес-тренер из австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, вернула спортивную форму через два года после рождения детей, показала фигуру и раскрыла секрет своего успеха. Историю австралийки публикует Daily Mail.

37-летняя Эмили Скай родила двоих детей в 2017 и в 2020 годах. После последних родов женщина поправилась, а кожа на ее животе растянулась и стала дряблой. Многие хейтеры стали говорить, что фигура австралийки останется такой навсегда и она никогда не сможет вернуть прежнюю форму, однако Скай решила доказать обратное.

По словам женщины, самое главное для тех, кто хочет привести тело в тонус, — это быть последовательным и терпеливым в тренировках. Она призналась, что каждый раз после родов не чувствовала желания возвращаться к тренировкам, но находила мотивацию в мыслях о том, как изменится ее фигура, и начинала работать над собой. Скай также рассказала, что иногда не могла выполнить план занятий полностью, но вместо того, чтобы корить себя за слабость, она научилась прислушиваться к своему телу и отдыхать тогда, когда это требовалось.

Примерный рацион женщины состоит из ягодного смузи с добавлением протеина и безуглеводных тостов на завтрак, на обед она съедает кусочек рыбы и свежий салат, приготовленный с клубникой вместо помидоров, а на ужин предпочитает органические куриные сосиски с майонезом с овощами. Также она следит за водным балансом и в течение дня пьет чай. На десерт она может позволить себе низкоуглеводный пончик с корицей, кокосовый йогурт, чернику и ананас. После тренировки австралийка съедает протеиновый батончик.

С помощью упорных тренировок и здоровой диеты она смогла справиться с последствиями родов и вернуть былую форму за два года.

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