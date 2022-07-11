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ЕК прокомментировала запрет на транзит товаров в Калининградскую область

Еврокомиссия не давала Литве новых разъяснений по транзиту грузов в Калининград

Фото: Dwi Anoraganingrum / Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) не передавала Литве никаких новых разъяснений касательно транзита товаров в Калининградскую область перед расширением антироссийских запретов со стороны ЕС. Об этом заявил представитель ЕК Дан Ферри на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы находимся в контакте со всеми странами ЕС, но по Литве нам нечего добавить к ситуации, которая была несколько дней назад (...). Фактически речь идет о завершении переходного периода по конкретным позициям запрета экспорт и импорта», — прокомментировал представитель.

Ферри добавил, что вся актуальная информация представлена в публичном доступе в регламентах ЕС, в которых описаны отдельные категории товаров, попадающие под запрет импорта, экспорта и транзита.

Литва присоединилась к новым санкциям Евросоюза и прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

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Виктория Кондратьева
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