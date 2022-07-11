В российском нацпарке популярный турмаршрут у Байкала закрыли из-за медведей

В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области популярный турмашрут — Большую Байкальскую тропу — временно закрыли из-за медведей. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заповедник.

«Медведица и медвежонок стали причиной приостановки выдачи разрешений. Звери объявились в самом начале маршрута, неподалеку от КПП в Листвянке», — рассказали в нацпарке.

Там уточнили, что хищников на маршруте у озера Байкал заметили туристы во время похода. Сначала они увидели медвежонка, а затем и его мать. После этого вся тургруппа спешно вернулась в населенный пункт Листвянка и сообщила о произошедшей встрече сотрудникам заповедника.

Как пояснили в нацпарке, пока точные сроки возобновления работы маршрута предсказать сложно — они зависят от того, как долго в этом районе пробудет медвежье семейство.

