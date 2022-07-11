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В реке нашли отправленное 44 года назад послание в бутылке

UPI: отец и сын нашли послание в бутылке, отправленное ребенком 44 года назад

Фото: Pelayo Arbues / Unsplash

Отец и сын гуляли по берегу реки Йорк в американском штате Вирджиния и нашли послание в бутылке, отправленное ребенком 44 года назад. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Брайан Далиедж рассказал, что гулял с сыном возле реки Йорк и нашел на выступе над водой старую стеклянную бутылку из-под Pepsi. По всей видимости, ее вынесло туда волной.

«В бутылке лежала записка, которую написал ребенок. В тексте был указан номер телефона. Автор послания просил нашедшего связаться с Доном Кендриком», — утверждает мужчина.

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Поскольку по указанному в записке номеру не отвечали, жена Далиеджа опубликовала фотографии находки в соцсети. Пост привлек внимание Трейси Кендрик, которая знала, что в детстве ее муж Дон бросил в реку несколько бутылок с посланиями. Это произошло 44 года назад, когда ему было 12 лет.

«Мы предложили [вернуть] бутылку Дону Кендрику, но пока не получили ответ», — говорит Далиедж.

Ранее сообщалось, что супруги из штата Южная Каролина, США, катались на лодке по озеру Мюррей и обнаружили бутылку с оптимистичными посланиями внутри. Одна из надписей гласила: «Семья — это все», другая: «Прилагай все усилия, чтобы помочь нуждающимся и быть счастливым», а третья — «Пусть жизнь будет, как рулон туалетной бумаги, длинной и полезной».

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Алиса Дмитриева
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