Супруги обнаружили в бутылке загадочное письмо с позитивными призывами

UPI: Кейтлин Муди из США обнаружила в озере Мюррей забавное письмо в бутылке

Супруги из штата Южная Каролина, США, Кейтлин и Остин Муди катались на лодке по озеру Мюррей и обнаружили бутылку с оптимистичными посланиями внутри. Об этом пишет UPI.

Кейтлин заметила в воде предмет, который сначала приняла за мусор. Однако, подплыв ближе, она увидела, что это бутылка из-под вина. В бутылке находился пакет для сэндвичей с загадочными посланиями внутри. На листке бумаги были написаны различные позитивные и забавные призывы. Одна из надписей гласила: «Семья — это все», другая: «Прилагай все усилия, чтобы помочь нуждающимся и быть счастливым», а третья — «Пусть жизнь будет, как рулон туалетной бумаги, длинной и полезной».

Муди разместила в социальных сетях фото бутылки и письма, надеясь найти автора и узнать, как долго бутылка пробыла в озере. Однако пока на ее пост никто не откликнулся.

В свою очередь, президент Ассоциации озера Мюррей Майк Кирк предупредил тех, кто захочет бросить в водоем похожее послание, чтобы они не пользовались стеклянной тарой. «На бутылку может налететь лодка и получить повреждения. Или любитель покататься на водных лыжах может покалечиться», — написал он.

Ранее сообщалось, что жительница Багамских островов нашла на пляже письмо в бутылке, отправленное из США в 2011 году. Оказалось, что ученики четвертого класса одной из американских школ написали несколько писем и бросили их в Атлантический океан.