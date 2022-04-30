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Письмо в бутылке нашли через 11 лет после отправления

UPI: Письмо в бутылке из Нью-Йорка нашли на Багамских островах через 11 лет

Фото: Pixabay

Жительница Багамских островов нашла на пляже письмо в бутылке, отправленное из США в 2011 году. Об этом сообщает UPI.

Представители Ассоциации родителей, учителей и учеников Центрального школьного округа Брокпорт в штате Нью-Йорк рассказали в социальных сетях, что с ними связалась женщина, проживающая на Багамских островах. Она написала, что обнаружила послание в бутылке от одного из учеников школы штата во время прогулки по пляжу.

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В Ассоциации подтвердили, что ученики четвертого класса одной из школ написали несколько писем и бросили их в Атлантический океан в 2011 году. Автором найденного женщиной сообщения оказался молодой человек по имени Джаред, который сейчас учится в Университете штата Пенсильвания.

Отправитель письма заявил, что потрясен тем, что его письмо кто-то нашел через столько лет. За это время послание преодолело более полутора тысяч километров.

Ранее сообщалось, что во Франции нашли письмо в бутылке, отправленное 27 лет назад. Бутылка с запиской была брошена в воду 20 апреля 1995 года у берегов Пуэрто-Рико членом экипажа американского рыболовецкого судна.

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Никита Савин
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