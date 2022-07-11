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Минобороны Тайваня прокомментировало новость о поставках вооружения Украине

Минобороны Тайваня опровергло поставки минометных снарядов Украине

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

Сообщения средств массовой информации о том, что Тайвань предоставил Украине партию минометных снарядов калибром 60 миллиметров не соответствуют действительности, об этом говорится на сайте Минобороны страны.

Министерство опровергло отправку оружия Киеву. «Серийные номера боеприпасов на выложенных в интернете фотографиях не соответствуют системе серийных номеров, используемой вооруженными силами Тайваня», — прокомментировали новость о поставках вооружения эксперты. Они уточнили, что «домыслы иностранных журналистов» не соответствуют действительности.

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Власти добавили, что Тайвань поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее представители тайваньского Минобороны сообщили, что США отложат поставку Тайваню 40 самоходных гаубиц M-109A6 до 2026 года, поскольку производство перегружено в связи с большими поставками вооружений на Украину.

Ударная волна


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Марина Совина
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