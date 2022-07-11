Лукашенко обсудил с Путиным транзит в Калининград и спецоперацию

Президент Белоруссии Лукашенко обсудил с Путиным транзит в Калининград

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой России Владимиром Путиным по телефону вопрос транзита в Калининград. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что лидеры также обсудили ситуацию на постсоветском пространстве и ход специальной военной операции России на Украине. Помимо этого, они затронули вопросы экспорта российских энергоносителей в европейские страны.

Кроме этого, главы стран коснулись тем обороны двух стран. Также они обсудили строительство белорусского порта.

Ранее Лукашенко заявил, что у Москвы и Минска достаточно сил и средств для того, чтобы доставить грузы в Калининград. По его словам, разрешить вопрос транзита можно «без всяких войн и напряжений».

Литва объявила о прекращении транзита товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Европейского союза (ЕС), введенные против России за специальную военную операцию на территории Украины.