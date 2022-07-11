Валдайский национальный парк вновь открылся для туристов

Валдайский национальный парк с 11 июля открылся для посещения отдыхающих

Валдайский национальный парк в Новгородской области вновь открылся для посещения туристов с понедельника, 11 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию охраняемой природной территории.

Отмечается, что нацпарк был закрыт для отдыхающих в конце июня из-за угрозы возникновения лесных пожаров, когда в регионе стояла засуха с дневными температурами воздуха выше 30 градусов в тени. «Приказ (о запрете посещений парка) отменяется в связи с изменением погодных условий и снижением в лесах класса пожарной опасности», — утончили в пресс-службе объекта.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде «Кинокомпания 12 кадр» начала съемки фильма об археологической экспедиции в Юрьев монастырь для воссоздания фресок домонгольского периода. В картине зрителям покажут путь от обнаружения фрески до ее полного восстановления через реставрационные работы.

