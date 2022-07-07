В России снимут фильм о домонгольских фресках Великого Новгорода

Институт Археологии РАН снимет фильм о фресках Юрьева монастыря в Великом Новгороде

В Великом Новгороде начались съемки фильма об археологической экспедиции в Юрьев монастырь для воссоздания фресок домонгольского периода. Об этом пишет ТАСС.

Съемками фильма занимается «Кинокомпания 12 кадр» совместно с Институтом Археологии РАН — сюжет будет посвящен археологической экспедиции в Юрьев монастырь, а также храмовым фрескам домонгольского периода и их воссозданию из обнаруженных ранее фрагментов. Так, зрителям покажут путь от обнаружения фрески до ее полного восстановления через реставрационные работы.

«Документальный фильм расскажет о проекте "Домонгольские росписи Новгорода: археологический контекст и естественно-научные исследования (фрески Георгиевского собора Юрьева монастыря)". А приглашенный художник-монументалист дополнит возможные недостающие фрагменты. Подкрепленная графической анимацией, эта часть фильма позволит показать зрителю полную картину древнего ансамбля», — заявили в правительстве области.

Для фильма также проведут видеосъемку и анализ фресок других новгородских памятников того времени: церкви Благовещения на Городище, Никольского собора на Дворище, Рождественского собора Антониева монастыря, Спасо-Преображения на Нередице.

Ранее в июле сотрудники Новгородского государственного университета в ходе раскопок в городе Старая Русса обнаружили древнюю грамоту. «Текст грамоты состоит из десяти букв. Там написано "Возьми все... " или "Возьми всех... "», — рассказали в университете.