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Алиханов предложил меры в ответ на остановку Литвой транзита

Губернатор Алиханов предложил ввести запрет на движение товаров между Прибалтикой и РФ

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита. Такие меры озвучил глава региона Антон Алиханов в Telegram.

По словам губернатора, это позволит загрузить морских перевозчиков, а также дать работу Калининградским портам, сильно пострадавшим от ограничений со стороны Евросоюза.

Однако при этом нужно установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне Железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01, добавил Алиханов.

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Сергей Истомин
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